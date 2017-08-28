السعودية تستقبل أكبر معمرة من حجاج إندونيسيا

احتفت بعثة الحج الإندونيسية بوصول الحاجة الإندونيسية ماريا محمد، التي تبلغ من العمر 104 أعوام إلى جدة قادمة من مطار لومبوك الدولي.

ووفقاً لصحيفة عكاظ، تعد ماريا أكبر معمرة إندونيسية تؤدي النسك هذا العام ضمن حجاج إندونيسيا، والبالغ عددهم 220 ألف حاج من إندونيسيا هذا العام.

وقال محمد هيري ساريبودين القنصل العام الإندونيسي في جدة إن ماريا في صحة جيدة وسوف تكون قادرة على أداء فريضة الحج من دون أي مشكلات، مؤكدا أنها تحظى بالاهتمام والرعاية الصحية.