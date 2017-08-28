السعودية : ” لبؤة ” تهاجم شاباً و كادت تقتله في حديقة حيوانات بالباحة

تعرض الشاب السعودي سعد الزهراني لهجوم “لبؤة” أثناء قيام مدربها بالاستعراض داخل حديقة الحيوان بغابة رغدان بالباحة، بعد أن طلب من الشاب الدخول إلى القفص الخاص باللبؤة، مؤكدا له أنها أليفة ولن تقوم بإيذائه، وما إن قام سعد بالدخول حتى هاجمته أمام الزوار لتصيبه عدة إصابات قبل أن يدخل المدرب ليقوم بإبعادها عنه.

وتعتبر حديقة الحيوان برغدان مكانا غير آمن للزوار، نظرا لعدم وجود الحماية اللازمة وحتى مدربين على كفاءة عالية.

من ناحية أخرى، ذكر عدد من الزوار لقناة العربية، أن الحديقة منذ دخولك إليها وأنت في خوف وعدم طمأنينة، حيث إن الأقفاص الخاصة بالحيوانات المتوحشة غير آمنة وليست مقفلة بشكل لا يمكن للحيوان إتلافها.

يذكر أن والد سعد تقدم برفع دعوى لما تعرض له ابنه، وأكد أن ما أثار انزعاجه هو عدم اهتمام أي مسؤول بغابة رغدان ولا حتى الاعتذار أو الاطمئنان على ولده لما حصل له.