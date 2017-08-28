بالفيديو .. سيدة صينية ” تقلب السيارة ” في محاولتها الثامنة لنيل رخصة قيادة !

سارت المحاولة الثامنة لسيدة صينية للحصول على شهادة قيادة على نحو غير متوقع، بعد أن صدمت سيارة المدرب بشجرة، وانقلبت بها خلال استعدادها للامتحان.

وكانت السيدة زينغ، فشلت في الحصول على شهادة القيادة خلال المحاولات السبع السابقة، وخلال تدريبها على منحنى، قبل أن تصطدم بشجرة، ثم بجدار، لتنقلب السيارة رأساً على عقب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي مقطع الفيديو الذي اوردته شبكة ” 24 ” الإماراتية، يظهر مجموعة من المارّة، وهم يساعدون زينغ، للخروج من السيارة التي انقلبت رأساً على عقب، وذلك خلال استعدادها للمحاول الثامنة، للحصول على شهادة القيادة يوم 18 أغسطس (آب).

وتقول زينغ إنها ضغطت على دواسة البنزين بدلاً من المكابح، لأنها كانت تشعر بالتوتر الشديد، وانجرفت سيارة المدرب بضعة أمتار قبل أن تتوقف، ولحسن الحظ لم تتعرض زينغ أو المدرب لأية إصابات.