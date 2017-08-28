بالفيديو .. ” طبق طائر ” يحلق فوق ملعب إنكليزي

فوجئ مشجعو كرة القدم في مدينة #برمنغهام البريطانية، بجسم غريب يحلّق فوق ملعب سانت أندرو قبيل بدء إحدى المباريات بعدة دقائق.

وقد أظهر تسجيل مصور تم التقاطه يوم الثلاثاء الماضي قبيل إحدى مباريات كأس الدوري، جسماً غريباً وهو يحوم فوق الملعب.

إلا أن العديد من المتابعين شككوا في أن يكون هذا الجسم هو طبق طائر، ورجحوا بأن ما شوهد في سماء المدينة ليس إلا طائرة دون طيار، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويأتي هذا الفيديو، بعد مقطع آخر نشر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، يظهر ما يظن بأنه طبق طائر يحلق فوق ملعب بمدينة جنيف السويسرية، حيث شوهدت ثلاثة أضواء تحوم فوق الملعب.

وقد هرع العديد من الأشخاص لنشر الفيديو والصور التي التقطوها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين رؤيتهم للجسم الغريب، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.