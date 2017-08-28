بالفيديو .. مسابقة في اليابان لـ ” أزياء الموتى “

فازت يابانية تبلغ من العمر 23 عاماً بمسابقة لأزياء وتزيين #الأموات ، في أكبر معرض للجنازات في البلاد، يعمل على إحياء الفن القديم في تلبيس الأموات.

وتمكنت رينو تيراي، من هزيمة 3 منافسين وصلوا إلى التصفيات النهائية، خلال معرض “صناعة الحياة 2017″ في #طوكيو يوم الخميس الماضي، وهو حدث يحتفي بتقاليد تنقية أراوح الجثث، من خلال جعل المتوفين يظهرون في أبهى حلة، وفقاً لتراث الشينتو.

وبعد الفوز بالمسابقة، قالت رينو، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية “لقد تدربت بشكل يومي استعداداً لهذه المسابقة. واستعنت بأشرطة الفيديو، وكنت أسأل نفسي: هل يبدو هذا جميلاً؟ هل تعاملت مع المتوفى بشكل جيد؟”

وتنص تعاليم الشينتو على أن الميت يكون نجساً بعد الموت، وتساعد عملية جعل الميت يرتدي ملابس لائقة أمام أقربائه، على تنقية روحه، قبل أن ينتقل إلى العالم الآخر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول كيمورا كوكي، رئيس أكاديمية أكوريبيو، إن مجتمع الشيخوخة الياباني زاد الطلب على المتعهدين ذوي المهارات الخاصة. وأضاف”هناك نحو 2000 شخص على الأقل مدربين على تلبيس الموتى، لكن مهاراتهم تختلف بشكل كبير. وأردت أن تكون هذه المسابقة، وسيلة لتحفيز المتعهدين على تحسين هذه المهارات”.