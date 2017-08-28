بملابس الإحرام .. النجم التركي مراد يلدرم ينشر صورة تجمعه و زوجته ملكة جمال المغرب في السعودية

توجه النجم التركي الشهير #مراد_يلدرم وزوجته ملكة جمال #المغرب إيمان الباني، إلى #المملكة_العربية_السعودية ؛ لأداء فريضة الحج، وما أن وصل المطار حتى انتشرت صوراً له تقف إلى جانبه زوجته ملكة جمال المغرب وهما يرتديان ملابس الإحرام.

وانطلقت رحلة عائلة النجم التركي من #إسطنبول عبر طائرة عادية تابعة للخطوط الجوية التركية، وفق ما اورد موقع هاغفينغتون بوست بنسخته العربية، وسيمكث الفنان التركي 10 ليال في مكة و3 في المدينة في رحلته الثانية إلى الحجاز برفقة زوجته بعدما اعتاد تأدية فريضة الحج لوحده خلال الأعوام الماضية.

وحظي زواج الفنان يلدرم مقدم برنامج من سيربح المليون بنسخته التركية بملكة جمال المغرب إيمان الباني مطلع العام 2017، بتغطية واسعة من قبل الإعلام التركي بعد أن أقام الثنائي حفل زفافهما حسب الطريقة المغربية.

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد اتصل بعائلة الباني وتقدم لطلب يدها من والدها للزواج بمراد يلدرم.

وتجمع الفنان التركي علاقة طيبة برئيس بلاده أردوغان، إذ قدم الأخير هدية للعروسين بعد أن عقدا قرانهما. ويشارك يلدرم في بطولة عدد من المسلسلات التي تعرض عبر القنوات التركية والتي حققت شهرة واسعة داخل تركيا وخارجها.