تعرف على التفاصيل الكاملة عن وصول ديمبلي إلى برشلونة

تعرف على التفاصيل الكاملة عن وصول ديمبلي إلى برشلونة

وصل النجم #عثمان_ديمبلي إلى نادي #برشلونة ، امس الأحد، ونزل النجم الفرنسي في مطار المدينة الكاتالونية، ثم انتقل إلى ملعب كامب نو، حيث التقط صورته الأولى مع الشعار في مقر النادي، كما زار لأول مرة مرافق “كامب نو” للتعرف على بيته الجديد.

ونشر موقع نادي برشلونة الإلكتروني الرسمي، بعض التفاصيل الهامة عن زيارة ديمبلي، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

– سيتم تقديم ديمبلي اليوم الإثنين رسمياً كلاعب جديد في نادي برشلونة.

– سيوقّع النجم الفرنسي عقده في المقر الرئاسي، ثم سيقدم رسمياً بعد الظهر في قاعة أوديتوري 1899.

– ستعقد جلسة التصوير المعتادة في ملعب كامب نو، والتي ستكون مفتوحة للجمهور.

– ستفتتح أبواب ملعب كامب نو احتضان هذا الحدث.

– سيعقد اللاعب مؤتمراً صحافياً في قاعة أوديتوري 1899.