تيلرسون عن تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول أحداث ” شارلوتسفيل ” : الرئيس يتكلم عن نفسه !

تيلرسون عن تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول أحداث ” شارلوتسفيل ” : الرئيس يتكلم عن نفسه !

نأى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأحد بنفسه عن مواقف الرئيس دونالد ترامب حول أعمال العنف العنصرية في شارلوتسفيل، مدافعا عن “القيم” الأمريكية ومؤكدا أن “الرئيس يتكلم عن نفسه”.

وقال تيلرسون خلال برنامج “فوكس نيوز صنداي” “لا اعتقد أن أحدا يمكنه التشكيك في قيم الشعب الأمريكي او عزم الحكومة الأمريكية” على “الدفاع عن هذه القيم”.

وردا على سؤال عما اذا كان موقفه هذا ينطبق على “قيم الرئيس″، اكتفى الوزير بالقول “الرئيس يتكلم عن نفسه”.

وتحولت تظاهرة في شارلوتسفيل لناشطين من اليمين الاميركي المتطرف في 12 أغسطس/آب، إلى صدامات وقتلت امراة حين تعمد احد النازيين الجدد صدم متظاهرين مناهضين للعنصرية بسيارته.

واثار ترامب جدلا كبيرا حين أكد أن مسؤولية أعمال العنف تقع على الجانبين.

وتيلرسون الذي يتجنب عادة التعليق على السياسة الداخلية لم يندد علنا بتصريحات ترامب، لكنه فضل التذكير بخطاب القاه في ذروة الجدل حول هذه الأحداث نائيا بنفسه عن مواقف الرئيس، وقال “أدليت بتعليقاتي في خطاب في وزارة الخارجية” في 18 أغسطس/آب .

ويومها، ندد وزير الخارجية أمام طلاب ب”العنصرية والتطرف بكل اشكالهما”، مؤكدا أن “الكراهية ليست قيمة اميركية”، واذ استشهد بالرئيس الراحل ابراهام لينكولن الذي كان “يعلم” بأن “التوتر العنصري يشكل جزءا من خبرتنا كأمة”، دعا الأمريكيين الى “تضميد جراحهم”.

وهذا الاسبوع، انتقد غاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب ما قاله الاخير.

وتجاوزت موجة الاستياء الحدود الأمريكية اذ وجهت لجنة تابعة للامم المتحدة مكلفة مكافحة العنصرية “تحذيرا اول” رسميا حيال الوضع في الولايات المتحدة.

وصرح تيلرسون الأحد “نعبر عن القيم الأمريكية انطلاقا من وزارة الخارجية، نحن نمثل الشعب الأمريكي وتمسكه بالحرية والمساواة بين الأفراد في العالم أجمع، وهذه الرسالة لم تتبدل ابدا”. (AFP)