دمشق : نظام الأسد يسمح لعشرات العائلات بتفقد منازلها في ” مخيم السبينة ” تمهيداً لعودتهم

سمح ميليشيات بشار الأسد المحلية لعشرات العائلات السورية والفلسطينية بالعودة لتفقد منازلها في مخيم السبينة، الواقع جنوبي دمشق، بعد أربع سنوات من نزوح أبناء المخيم.

وقالت وسائل إعلام النظام نقلاً عن محافظ بشار الأسد في ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، إن أهالي السبينة سيبدؤون بالعودة إلى منازلهم بشكل منظم بدءاً من أول أيام عيد الأضحى، يوم الجمعة القادم.

وكانت صفحات موالية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقاطع مصورة للأهالي أثناء دخولهم إلى المخيم بشكل عشوائي، قبل خروجهم منه ضمن مهلة منحت لهم لتفقد المنازل تمهيداً لعودتهم إليها.

وتداولت مصادر إعلامية معارضة أنباء تفيد بعودة الأهالي إلى المخيم، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، حيث ستتم عودة الأهالي بطريقة تدريجية بدءاً من الجمعة.

وتحدث أهال ممن حاولوا تفقد منازلهم عن عدم السماح لهم بالدخول مسافة كبيرة داخل المخيم، وأشار بعضهم إلى أنه “تم السماح بالدخول لمنقطة جامع معاذ فقط”.

وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على سيطرة النظام على مخيم السبينة بالكامل، إلا أنه لم يسمح لأهالي المخيم بالعودة إلى منازلهم، في الوقت الذي سمح فيه لأهالي مخيم الحسينية القريب بالعودة إلى منازلهم منتصف العام 2015، مستثنياً ذوي “المعارضين”.