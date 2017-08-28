رايولا يكشف حقيقة عرضه المهاجم إنسيني على برشلونة

كشف #مينو_رايولا ، وكيل الأعمال الشهير، حقيقة الأخبار التي تداولت، في الفترة الأخيرة، عن قيامه بعرض اللاعب الدولي الإيطالي لورينزو إنسيني، مهاجم فريق #نابولي على نادي #برشلونة ، لتعويض رحيل النجم البرازيلي #نيمار .

وأوضح رايولا في تصريحات لإذاعة “راي سبورت” الإيطالية: “برشلونة؟ لا أستطيع أن أتذكر أنني عرضت عليهم ذلك علناً”.

واستطرد وكيل الأعمال الإيطالي قائلاً وفق ما نقلت صحيفة إيلاف: أعتقد إن إنسيني لاعب رائع، ولن أكون مخطئاً في حال قمت بذلك فعلاً..في حال قلت شيئا لمسؤولي برشلونة أو أي نادٍ آخر فسوف أدخر ذلك لنفسي”.

وعن إمكانية تسلمه وكالة أعمال اللاعب لورينزو إنسيني، رد رايولا بقوله: “لديه وكيل، وحتى الآن لا يزال كما هو، ولكننا نعمل بنشاط مع روبرتو، آمل أن أعمل مع لورينزو في المستقبل، في الوقت الحالي لديه وكيل ولكن سنرى كيف سيتطور الوضع مستقبلاً”.

ويعتبر روبيرتو إنسيني، شقيق لورينزو ، هو وكيل الأعمال الرسمي للاعب الدولي الإيطالي، لكنه كثيرا ما يطلب النصح والمشورة من مينو رايولا المُحنك.