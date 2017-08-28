فائض الموازنة في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً في النصف الأول من 2017

فائض الموازنة في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً في النصف الأول من 2017

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً بتحقيق فائض قدره 18,3 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت شبكة “بايريشه روندفونك” الألمانية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه من المتوقع أن تكون الحالة الاقتصادية الجيدة قد أدت لتحقيق فارق بين الإيرادات والنفقات بفائض وصل إلى 18،3 مليار يورو، بحسب مكتب الإحصاء الألماني الحكومي.

وسجل الاقتصاد تطوراً ملحوظاً حتى الآن بواقع نمو 0.6% خلال الربع السنوي الواحد، وبالرغم من انخفاض الفائدة فقد سجل الاتحاد الألماني عجزاً قدره 2.5 مليار يورو، فيما بلغ فائض الولايات أكثر من 8 مليارات يورو، والبلديات 6 مليار يورو، في حين بلغ الفائض في التأمينات الاجتماعية أكثر من 6.6 مليار يورو.

وتولد لدى الاتحاد الألماني دفع نفقة مفاجئة لمشغلي الطاقة النووية كتعويض عن ضريبة “غير قانونية” فرضت على توليد الطاقة النووية.

وقياساً على كامل الاقتصاد الألماني، فقد بلغ الفائض 1،1% من الناتج القومي للبلاد، ما يعني ثبات معدل الفائض لثلاث سنوات متتالية.