لم يتعمد ذلك ! .. ملاكم بريطاني يغتصب فتاة داخل منزلها

ألقت شرطة شمال غرب لندن القبض على ملاكم مغتصب بعد أن اعترف من دون قصد بالاعتداء الجنسي حين سجّلت الضحية إثباتات على هاتفها، وفق ما ذكر موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ونفى الملاكم ريس روزر (24 سنة) الادعاءات التي وجهت له، لكنّه بدأ يعترف تدريجياً حين سمع التسجيل، وأقرّ أخيراً بذنبه في المحاكمة، وفق ما نقلت صحيفة النهار، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر بسبب اغتصابه فتاة في الـ19 من العمر في حمام شقتها حيث فرّت بسبب خوفها منه.

وذكر المدعي العام بيتر كليمنت أنّ ريس أراد ممارسة الجنس مع الفتاة لكنّها رفضت. حاولت الهروب إلى الحمام وإقفال الباب لكنّه دفعها بقوة إلى داخل حوض الاستحمام واغتصبها. ثم عادا إلى غرفة النوم حين أمسكت الضحية هاتفها وبدأت التسجيل، وسمع صوت ريس وهو يقول:” كنت مخطئاً. لم أتعمّد فعل ذلك، لا أعرف ماذا حصل لي. لا تخبري أحداً من فضلك ولا تشتكي عليّ في المحكمة. أنت لن تقفي في المحكمة وتقولي أمام الجميع أنّك تعرّضت للاغتصاب لأنّ ذلك محرج. بكلّ بساطة لا تخبري أحداً”.

وفي بيان صدر بعد حوالى سنة من الاعتداء، أشارت الضحية إلى أنّ “هذه الجريمة أثّرت بشكل كبير على حياتها، وعانت من الاكتئاب والقلق والأرق والخوف في الليل”.