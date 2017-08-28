ليفربول يوافق على فتح المفاوضات مع برشلونة لحسم مستقبل كوتينيو

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن إدارة نادي #ليفربول الإنكليزي قد منحت موافقتها الرسمية لنظيرتها في نادي #برشلونة الإسباني بفتح مفاوضات رسمية لضم اللاعب البرازيلي #فيليب_كوتينيو قبل انقضاء الميركاتو الصيفي الحالي في مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويعتبر هذا التحول في موقف النادي الإنكليزي تقدمًا هاماً بالنسبة لمسؤولي النادي الكتالوني، في إطار مساعيه الحثيثة لإتمام الصفقة البرازيلية، إذ أن موافقة إدارة ليفربول على فتح المفاوضات، تشير إلى موافقتهم المبدئية على رحيل كوتينيو، على أن تكون التفاصيل المالية مطروحة على طاولة المفاوضات بين مسؤولي الناديين خلال الأيام القليلة القادمة .

هذا ويرغب مسيرو “الريدز” الحصول على أعلى العائدات الممكنة سواء من خلال قيمة الانتقال أو الحوافز التي سيحصلون عليها نظير تألق كوتينيو مع نادي برشلونة خلال المواسم الخمسة القادمة، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، حيث يتوقع ان تصل تكلفة الصفقة الإجمالية إلى ما يقارب من 150 مليون جنيه استرليني .

ويأتي قبول ليفربول بفتح المفاوضات مع نادي برشلونة بعدما تأكدت إدارته و جهازه الفني بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب بأن كوتينيو غير متحمس على الإطلاق على البقاء في قلعة “الآنفيلد رود”، وبالتالي فإن الاحتفاظ به لموسم آخر يُعد مغامرة محسوبة النتائج ، لن تكون في صالح النادي أو اللاعب.

يشار الى ان إدارة نادي ليفربول بدأت السير في خط آخر من خلال فتح مفاوضات لضم اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب خط وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي يراه كلوب خياراً ملائماً لتعويض رحيل كوتينيو.