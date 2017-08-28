مارتن شولتز : ميركل منفصلة عن الواقع و فاقدة للصلة مع المواطنين في ألمانيا

مارتن شولتز : ميركل منفصلة عن الواقع و فاقدة للصلة مع المواطنين في ألمانيا

اتهم مارتن شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لمنصب المستشارية، المستشارة أنغيلا ميركل بالبطء الشديد في الرد على استفزازات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وفي اللقاء الصيفي مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) تساءل زعيم الحزب الاشتراكي يوم الأحد: “كم المدة التي سنقف فيها دون أن نحرك ساكنا والسيد أردوغان يضللنا؟”، وذلك في إشارة إلى حالة الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل المحبوس في تركيا إلى جانب ألمان آخرين.

واتهم الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، المستشارة الألمانية بالانفصال عن الواقع وفقدان الصلة مع المواطنين.

وقال شولتس إن ميركل تستغل “البنية التحتية للحكومة الألمانية، بثمن بخس، للتوجه جوا إلى فعالياتها الانتخابية”.

وأضاف الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، أن الكثير من الناس لديهم انطباع بأن “أنجيلا ميركل منفصلة عن الواقع”.

وعن النقاش الدائر حول حظر سير سيارات الديزل في المناطق الملوثة بأكسيد النيتروجين، قال شولتس: “بطبيعة الحال نحن لا نزال نحتاج إلى محركات الاحتراق لفترة طويلة جدًا جدًا”.

وأضاف شولتس أنه بدلًا من إدانة التقنية على نحو غير مدروس، فإن الأفضل الاستثمار في تحسين تقنية الديزل، وأشار إلى تباعد كبير في الرؤية الخاصة بهذه المسألة بين تحالف ميركل المسيحي، وبين حزب الخضر، “ولا شيء يمكن أن يكون أسوأ من هذا بالنسبة لائتلاف بين المسيحيين والخضر”. (DPA)