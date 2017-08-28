مقتل ضابط رفيع في ميليشيات بشار الأسد المحلية بريف دمشق ( صور )

نعت وسائل إعلام موالية، أمس الأحد، ضابطاً رفيعاً في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”.

وذكرت المصادر الموالية أن “اللواء محمد محسن خضر”، قتل في معارك ريف دمشق.

وأشارت إلى أن خضر هو “رئيس أركان اللواء 65 في الفرقة الثالثة”.

وينحدر خضر من قرية بصيرة الجرد بريف طرطوس، وقد دفن فيها اليوم الاثنين.