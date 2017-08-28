مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا و مصر

تجري وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية الشهر الحالي، في الأراضي الروسية، تدريبات عسكرية مشتركة تحت اسم “حماة الصداقة2017-”، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية الاثنين.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بيان للوزارة، أن المظليين الروس والمصريين سيتدربون على إتقان عمليات الإنزال الجوي المشترك، والقيام بالمناورة في منطقة تنفيذ المهمة، إضافة إلى الاستيلاء على منطقة جبلية، وستجري التدريبات في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، وفقاً لخطة التعاون الدولي لوزارة الدفاع الروسية.

وجرت مناورات “حماة الصداقة2016-” العسكرية المشتركة الأخيرة بين المظليين الروس والمصريين في تشرين أول/أكتوبر الماضي في الأراضي المصرية، حيث تدرب عسكريو البلدين على الإنزال المشترك، وتنفيذ مهام الاستطلاع، واقتحام المدن، وغيرها من المهام العسكرية. (DPA)