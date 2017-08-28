وزير خارجية ألمانيا : نحن لا نفضل ابتعاد تركيا عن الغرب و اقترابها أكثر من روسيا

وزير خارجية ألمانيا : نحن لا نفضل ابتعاد تركيا عن الغرب و اقترابها أكثر من روسيا

قال وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، في إجاباته على أسئلة للمواطنين خلال مشاركته بفعالية بالعاصمة برلين، الأحد، إن “بعض دول الاتحاد الأوروبي لم توافق ألمانيا على تدابير اقتصادية اتخذتها ضد تركيا”.

وأعرب غابرييل عن رفضه للأصوات المنادية بإنهاء مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مدعيًا أن “المفاوضات لا تحرز أي تقدم أصلًا في الوضع الراهن”.

ورأى أن “إنهاءها سيبعث برسالة خاطئة للشرائح التي تدافع عن الاتحاد الأوروبي في تركيا، فضلًا أن مثل هذه الخطوة ستعزز قوة الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا أكثر وأكثر”.

ورغم قوله ان “عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) موضوع نقاش”، أبدى غابرييل تخوفه من “ابتعاد تركيا عن الغرب لصالح روسيا”.

وقال “نحن لا نفضل ابتعاد تركيا عن الغرب واقترابها أكثر من روسيا”.

وعقب تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 16 أغسطس/آب الجاري، حول “عدم إمكانية متابعة المفاوضات مع تركيا حيال اتفاقية الاتحاد الجمركي، قبل تخفيف وطأة التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي”، تفاقمت الأزمة بين تركيا وألمانيا الرافضة لتسليم “إرهابيين” تطالب بهم أنقرة.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى. (ANADOLU)