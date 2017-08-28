يحدث في السويداء .. مدنيون يعيدون عناصر القوات الروسية سكارى إلى حواجزهم !

اشتكى عدد من أبناء قرية خلخلة بريف السويداء الشمالي، من تجاوزات الجنود الروس الذين انتشروا في حاجز مطار خلخلة العسكري (بين خلخلة واللجاة)، داخل شوارع القرية، دون أي رادع لهم.

وقالت شبكة أخبار “السويداء 24” المحلية، الأبرز في تغطية أخبار المحافظة، أول أمس السبت، إن العربات الروسية تقوم في غالب الأيام، بنقل الجنود لشراء المشروبات الكحولية، حيث يشربون المسكرات في شوارع القرية، لدرجة فقدانهم الوعي والتركيز، ما يجبر الأهالي على إعادتهم إلى الحاجز.

وناشد بعض أهالي القرية وضع حد لهذه التصرفات، التي وصفوها بغير المقبولة.

الجدير بالذكر أن نقاط مراقبة للجيش الروسي انتشرت في عدة نقاط بريف السويداء الغربي، المتاخم لريف درعا الشرقي، ورفعت أعلامها فيها بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري.