” يويفا ” يوقف صفقة انتقال مبابي إلى باريس سان جيرمان

أكد تقرير إنكليزي، أن نادي #باريس_سان_جيرمان وافق على دفع مبلغ 155 مليون يورو من أجل ضم #كيليان_مبابي ، لكن الصفقة تم توقيفها من “يويفا”.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن صحيفة الغارديان: “سان جيرمان اتفق مع موناكو على المبلغ واللاعب عن الشروط الشخصية، لكنها لم تقنع “يويفا” بعد بالإمتثال لقواعدها وهي قانون اللعب النظيف”.

وأضافت الصحيفة: “سان جيرمان عمل بجد خلال الأسبوع الماضي لإقناع منافسه بترك مبابي”.