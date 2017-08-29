ألمانيا : اعتقال عراقي بتهمة التحرش الجنسي بطفلة في مسبح

اعتقلت الشرطة الألمانية شاباً عراقياً متهماً بالتحرش بطفلة في مسبح بمدنية شتوتغارت.

وذكرت صحيفة “بيلد” نقلاً عن الشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن العراقي (24 عاماً)، صدرت بحقه مذكرة اعتقال بسبب تحرشه بطفلة تبلغ من الغمر 12 عاماً، في مسبح بحي “أنترتوركهايم”.

وأضافت الصحيفة أن الشاب “قام بملامسة الفتاة عندما كان على وشك مغادرة حوض السباحة، يوم الجمعة الماضي، واستنجدت الطفلة بصديقاتها حين قام الرجل بمعانقتها من الخلف ولمسها في المناطق الحساسة”.

وتنبه موظفو المسبح إلى ذلك، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي اعتقلت الشاب بعد صدور مذكرة التوقيف.

ولم تذكر الصحيفة، اسم الشاب، وما إذا كان لاجئاً أو مقيماً.