ألمانيا : المهاجرون حولوا إلى أوطانهم 4.2 مليار يورو في 2016 .. و هذه هي نسبة السوريين

ألمانيا : المهاجرون حولوا إلى أوطانهم 4.2 مليار يورو في 2016 .. و هذه هي نسبة السوريين

بلغت قيمة الأموال التي قام مهاجرون عاملون في ألمانيا بتحويلها إلى أسرهم في أوطانهم خلال العام الماضي نحو 4.2 مليار يورو.

وذكرت صحيفة “فيرتشا فتسفوخه” الألمانية الصادرة اليوم الإثنين استنادا إلى بيانات البنك المركزي الألماني أن قيمة هذه التحويلات ارتفعت بصورة غير مسبوقة العام الماضي بمقدار نحو 700 مليون يورو مقارنة بعام .2015

وبحسب بيانات البنك، فإن التحويلات إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي شرقي القارة على وجه الخصوص تسجل ارتفاعا قويا منذ أعوام.

كما ارتفعت التحويلات المالية إلى سوريا من 18 إلى 67 مليون يورو.

وما تزال تركيا تحتل المرتبة الأولى بفارق كبير في مقدار الأموال التي يحولها إليها المهاجرون العاملون في ألمانيا منذ سنوات، حيث تزيد عن 800 مليون يورو. (DPA)