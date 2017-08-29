ألمانيا : فرار لاعبي منتخب أفريقي مشارك ببطولة العالم للملاكمة بهدف اللجوء

فر لاعبو المنتخب الأنغولي للملاكة، من بعثتهم المشاركة في بطولة كأس العالم بمدينة هامبورغ الألمانية، بهدف تقديم طلب لجوء.

وذكر مسؤولو البعثة الأنغولية، أن اللاعبين الثلاثة “غادروا مقر إقامة الفريق”، ومن المتوقع أنهم سافروا إلى فرنسا حيث يقيم أقرباء لهم.

واللاعبون الثلاثة هم، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية: “تومبا سيلفا وكارلوس ماسيا ومينايامي مبيمبي”.

وقال كارلوس لويس (الصورة)، رئيس الاتحاد الأنغولي للملاكمة، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن البعثة علمت بغياب الملاكمين في الفندق، وقامت على الفور بإخطار باللجنة المنظمة والاتحادين الألماني والدولي.

ولم تضف الوكالة الأنغولية أية معلومات أخرى عن الحادثة.