ألمانيا : مخاوف ” فقر الأطفال ” تسجل مستوى قياسياً رغم الانتعاش الاقتصادي

رغم الانتعاش الاقتصادي المتواصل سجلت مخاطر فقر الأطفال في ألمانيا مستوى قياسيا العام الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا يوم الثلاثاء أن نسبة المهددين بالفقر ممن هم دون 18 عاما في ألمانيا بلغت العام الماضي 20.2 %، وهي نسبة غير مسبوقة منذ عام 2005.

وفي عام 2015 بلغت النسبة 19.7 %، وبحسب البيانات، فإن الأسر المهددة بالفقر في ألمانيا هي من يقل دخلها عن 60% من متوسط الدخل.

وكانت نسبة المواطنين المهددين بالفقر في الولايات الغربية بألمانيا بلغت العام الماضي 15%، مقابل 18.4 % في الولايات الشرقية.

وشكلت نسبة المعرضين للفقر بين العاطلين عن العمل العام الماضي 56.9 %، بتراجع قدره 2.1 % مقارنة بعام 2015. (DPA)