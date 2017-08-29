أموال أوروبية إضافية لمساعدة اللاجئين في اليونان

قررت المفوضية الأوروبية اليوم تخصيص مبلغ قدره 9,3 مليون يورو، يُضاف إلى مساعداتها المالية المقدمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على مساعدة المهاجرين واللاجئين المتواجدين على الجزر اليونانية.

وستضمن هذه المنحة استمرارية عمل المنظمة الأممية في اليونان وديمومة الخدمات التي تقدمها للاجئين والمهاجرين المتواجدين هناك.

وستغطي الأموال الجديدة، كما جاء في بيان المفوضية الصادر اليوم، خدمات النقل والإقامة والمساعدة المقدمة للمرشحين للانتقال إلى دول أخرى في إطار برنامج إعادة التوزيع، وكذلك توفير خدمات الترجمة والتعليم للأطفال والمواد الاغاثية الأساسية.

وستساهم الأموال أيضاً في استمرارية البرامج التي ترعاها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مجال مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجريمة.

ويصل المبلغ الإجمالي الذي خصصته المفوضية للمنظمات الأممية العاملة في اليونان إلى 371,16 مليون يورو، كما أن “هناك مبالغ أخرى تُدفع من بروكسل للسلطات اليونانية مباشرة في إطار برامج وطنية منفصلة”، حسب البيان.

وتبلغ الشريحة الآنفة الذكر 509.5 مليون يورو، تُصرف خلال الفترة الواقعة ما بين 2014- 2020. (AKI)