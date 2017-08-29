اتفاقية مبدئية لتقاسم شركة “ صدارة ” بين أرامكو السعودية و ” داو كيميكال ” الأمريكية

اتفاقية مبدئية لتقاسم شركة “ صدارة ” بين أرامكو السعودية و ” داو كيميكال ” الأمريكية

وقعت شركتا أرامكو السعودية، و”داو كيميكال” الأمريكية، الإثنين، مذكرة تفاهم غير ملزمة، تتقاسم الأخيرة بموجبها شركة صدارة للكيميائيات بنسبة النصف.

و”صدارة” مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة “داو كيميكال”، تمتلك منه أرامكو حاليا 65 بالمائة، (تصبح 50 بالمائة بموجب مذكرة التفاهم) فيما تمتلك داو كيميكال 35 بالمائة قبل الاتفاقية.

وبحسب بيان مشترك، سيصبح للشركتين حصتان متساويتان بشركة “صدارة” في حال تمت الصفقة.

وتضم “صدارة”، نحو 26 وحدة تعمل جميعها حالياً لتصنيع مجموعة من المواد البلاستيكية واللدائن عالية الأداء والمواد الكيميائية المتخصصة، وتنتج ثلاثة ملايين طن من منتجات الأداء المُستخدمة في مجالات النقل والبنية التحتية والأسواق الاستهلاكية.

ولم يفصح البيان، عن الأثر المالي المتوقع للصفقة المحتملة.

و”داو كيميكال”، هي أكبر شركة أمريكية لصناعة الكيمياويات من حيث حجم المبيعات، وواحدة من أكبر شركات الكيماويات في العالم.

و”أرامكو” السعودية، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتمتلك طاقة تكريرية بنحو 5.4 مليون برميل يومياً، وهذا ما يجعلها أكبر سادس مصفاة تكرير في العالم. (ANADOLU)