اجتماع عاجل لمجلس الأمن الثلاثاء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا حول كوريا الشمالية بعد ظهر الثلاثاء في نيويورك، بناء على طلب طوكيو وواشنطن، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وتأتي الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد اتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية” وفق ما قال آبي.

وصرح آبي في طوكيو اثر مكالمة هاتفية استمرت زهاء اربعين دقيقة مع الرئيس الأمريكي “علينا فورا عقد جلسة طارئة في الأمم المتحدة وزيادة الضغط على كوريا الشمالية”.

وبحسب رئيس الوزراء الياباني، فإن ترامب كرر “الالتزام القوي للولايات المتحدة، بنسبة 100% الى جانب حليفتها اليابان” بعد هذا “التهديد غير المسبوق”.

كما شدد آبي على أهمية دور الصين وروسيا في حض كوريا الشمالية على “تغيير سياستها”.

روسيا تبدي “قلقها البالغ” حيال كوريا الشمالية

وأعربت روسيا الثلاثاء عن “قلقها البالغ” حيال الوضع في كوريا الشمالية، منددة بـ”توجه نحو تصعيد” التوتر بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان.

وقال سيرغي ريابكوف أحد نواب وزير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها وكالة “ريا نوفوستي” الثلاثاء “نلاحظ توجها نحو التصعيد (…) ونشعر بقلق بالغ حيال التطور العام” للوضع.

ورأى أن التدريبات العسكرية المشتركة التي باشرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاسبوع الماضي في شبه الجزيرة الكورية “لعبت دورها بحمل بيونغ يانغ على القيام بعملية إطلاق جديدة” لصاروخ.

وبدأت هذه المناورات العسكرية السنوية التي توصف بأنها دفاعية ويشارك فيها عشرات آلاف الجنود في 21 آب/ أغسطس في كوريا الجنوبية على أن تستمر أسبوعين. (AFP)