ارتفاع اليورو يدفع أسهم أوروبا لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع صعود اليورو بعد أن أحجم ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن إبداء القلق إزاء قوة العملة في كلمة كانت مرتقبة.

وتراجع مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.7 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ثم قلص خسائره ليغلق منخفضا 0.4 بالمئة. وكانت بورصة لندن مغلقة يوم الاثنين في عطلة مما قلص النشاط.

وانخفض المؤشر داكس الألماني الذي تهيمن عليه الشركات المصدرة 0.3 بالمئة وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة.

ولم يحاول دراجي خلال كلمة بمؤتمر لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الإدلاء بتصريحات قد تدفع اليورو للانخفاض. وارتفعت العملة الموحدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مقابل الدولار.

وشملت الخسائر كل القطاعات تقريبا في معاملات الاثنين لاسيما أسهم شركات المواد والإنشاءات.

وانخفضت أسهم شركتي صناعة الورق الفنلنديتين ستورا إنسو ويو.بي.ام-كايمين بين 3.7 و5.1 بالمئة بعد تقرير بأن بنك دانسكي قد خفض تصنيفهما بسبب هبوط الدولار وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتراجع أسعار الورق. (REUTERS)