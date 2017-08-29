الإعلام الروسي : ” السلطات السورية تتواصل عبر جسر تلفزيوني مع المعارضة المسلحة “

قالت قناة روسيا اليوم الروسية، الاثنين، إن “مسؤولين محليين في العاصمة السورية، عقدوا مؤتمراً عبر الفيديو مع أعضاء من المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية، لمناقشة السلم الأهلي في منطقة خفض التصعيد وقضايا المصالحة الوطنية”.

وأضافت: “جاء هذا الاجتماع، الأول من نوعه في دمشق والثاني على مستوى سوريا، بعد اجتماع مماثل عقد في محافظة درعا، بمبادرة من المركز الروسي للمصالحة في سوريا”.

وتابعت: “ناقش الطرفان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين مبنى إدارة المحافظة في دمشق والأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية، تنظيم مسألة تسليم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين في الغوطة، واستئناف العملية التعليمية في المدارس في هذه المنطقة التي تم خفض التصعيد فيها في وقت سابق”.

ونقلت القناة عن الضابط يوري كليموف، ممثل “مركز المصالحة” الروسي، قوله إن “هذا النموذج من التفاعل والتواصل مثمر للغاية. وفي اجتماع اللجنة، اتصلنا بجميع الفرقاء. وتواصل معنا ممثلو جيش الإسلام وجيش الأمة المتمركز في حرستا وممثلو جميع القوى والجماعات في الغوطة الشرقية. وعبروا عن شكرهم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطقهم، وكذلك فعل ممثلون آخرون عن مدينة دوما، التي تم تسليمها في أقصر وقت ما يصل إلى 100 طن من المواد الغذائية والأدوية. وفي هذه المرحلة، تم الاتفاق مع الجميع على التعاون وبذل جهود مشتركة للمضي قدما إلى الأمام … وتعزيز التقارب أكثر فأكثر، ووقف إراقة الدماء، ونحن بحاجة للانتقال إلى السلام “.