البرتغالي كريستيانو رونالدو ينشر صور جديدة لولديه التوأم

نشر نجم كرة القدم العالمي #كريستيانو_رونالدو ، صورة جديدة لتوأميه ماثيو (الصبي)، وإيفا (الصبية).

ولم تضم الصورة نجم المنتخب البرتغالي والمولودين الجديدين فقط، بل ضمت أيضاً ابنه كريستيانو جونيور، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.

وكتب نجم الكرة في تعليق على الصورة “أحب جو العائلة”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها كريستيانو صور توأميه اللذين ولدا في شهر يونيو 2017 بالولايات المتحدة الأميركية من أم غير معروفة، وفق ما ذكر موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، ويعيش أطفال رونالدو الثلاثة مع والدهم وجدتهم، ولم يتم الكشف عن هوية والدة كريستيانو الابن ولا التوأمين.

وفاجأ نجم الكرة جمهوره سنة 2010 بولادة طفله الأول، وتحدثت تقارير عن استعانته بأم بديلة، وهو الأمر الذي قد يكون اللاعب لجأ إليه مرة أخرى.

وأشارت صحيفة The sun، في وقت سابق، إلى احتمال أن يكون المولودان من صديقة اللاعب جيورجينا رودريجز، إلا أن صورها معه على إنستغرام، يوم 4 يونيو/حزيران 2017، خلال فوزه في نهائي دوري أبطال أوروبا، تظهر أن رودريجز غير حامل.