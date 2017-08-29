اللاذقية : وفاة طبيب شاب جراء سقوطه من الطابق العاشر !

لقي طبيب مصرعه في مستشفى تشرين الجامعي في اللاذقية صباح يوم الثلاثاء، جراء سقوطه من الطابق العاشر.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر طبي داخل المستشفى قوله، إن الأطباء سمعوا صوت ارتطام قوي بالأرض ليتبين فيما بعد أنها جثة الطبيب “ح . ح” الذي سقط من الطابق العاشر.

وذكرت “قناة شامنا” الموالية، إن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة سبب سقوط الطبيب الذي لم يعرف إلى الآن .

وكان الطبيب (27 عاماً) قبل ساعات من سقوطه مع أصدقائه ضمن المستشفى دون ظهور أية علامات عن نيته فعل شيء بنفسه.