باريس سان جيرمان يسجل أفضل انطلاقة في الدوري الفرنسي بعد انضمام نيمار

أشادت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية بالإضافة الفنية و المعنوية الكبيرة التي قدمها للفريق المهاجم البرازيلي #نيمار دا سيلفا الوافد الجديد على نادي #باريس_سان_جرمان الفرنسي في أغلى صفقة شهدها تاريخ انتقالات اللاعبين، بعدما بلغت كلفة انتقاله من نادي #برشلونة الإسباني ما يقارب من 222 مليون يورو.

وبحسب التقرير، فإن العملاق الباريسي حقق إنطلاقة قوية في الدوري الفرنسي بعدما سجل العلامة الكاملة بتحقيقه لأربعة انتصارات في الجولات الأربع التي لعبت حتى الآن، من منافسات الموسم الرياضي (2017-2018) .

وتعتبر الحصيلة الفنية التي حققها باريس سان جيرمان مثالية قبل توقف المنافسات المحلية لإفساح المجال أمام المنتخبات الوطنية لخوض تصفيات مونديال روسيا 2018 ضمن أسبوع “الفيفا” لشهر سبتمبر المقبل.

وبرأي الصحيفة، فإن قدوم نيمار ترك بصمة فنية ومعنوية هامة على أداء الفريق وغرف ملابس “حديقة الأمراء” ، حيث استفاد اللاعبون كثيراً من قدوم النجم البرازيلي وتحرروا من الضغوط النفسية التي لازمتهم بعد خيبة الموسم المنصرم، بعدما عجزوا عن الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، وخرجوا من المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا اثر سقوطهم التاريخي أمام برشلونة في موقعة “الريمونتادا” الشهيرة التي كان بطلها نيمار نفسه.

هذا وحصد باريس سان جيرمان 12 نقطة من أصل 12 نقطة ممكنة، ليتصدر الترتيب العام للدوري بفارق تهديفي إيجابي بلغ 12 هدفاً بعدما سجل 14 هدفاً وتلقت شباكه هدفين فقط.

وللبرازيلي نيمار إسهام كبير في بلوغ “الباريسيين” لهذه الحصيلة المرضية، بعدما كان له تأثير واضح في الانتصارات الثلاثة الأخيرة من خلال إحرازه لثلاثة أهداف جعلته يقود سباق المنافسة على لقب هدافي المسابقة، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، إضافة إلى تقديمه تمريرات حاسمة لزملائه وظهوره بأدائه فني راقٍ ، رد به سريعاً على الانتقادات التي طالت صفقته والشكوك التي أحاطت به حول قدرته على التأقلم بسرعة مع الأجواء السائدة في الملاعب الفرنسية نتيجة تواضع مردوده الفني خلال موسمه الأول مع نادي برشلونة في موسم (2013-2014) عقب انتقاله إلى صفوفه قادماً من نادي سانتوس البرازيلي .

ولقي أداء نيمار إشادة كبيرة في الأوساط الرياضية بفرنسا ، بعدما اظهر قدرة كبيرة على منح زملائه العديد من الفرص المتاحة للتسجيل، نتيجة تجاوزه للمدافعين بكل سهولة ، نظير ما يمتلكه من مهارات فنية عالية وسرعة على الاختراق، وذكاء في التحرك وكسب مساحات أوسع.

هذا وأجمعت وسائل الإعلام المحلية والمتابعون على أن نادي باريس سان جيرمان لم يكن سيخسر من منافسيه في الجولات الأربع التي لعبت من الدوري المحلي حتى الآن ، مشيرين الى ان الفريق الباريسي كان بإمكانه الفوز في هذه المباريات دون وجود نيمار ، غير أن حضور الأخير جعل الفريق يكسب مبارياته بسهولة ودون عناء وبنتائج عريضة رافقها أداء متميز في وقت كان الفريق، الموسم المنصرم، يفوز دون تقديم المستوى المأمول منه.

وكانت وسائل الإعلام قد سلطت أضواءها على نيمار بعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية أسالت حبراً كبيراً في إسبانيا وفرنسا بعدما اضطر النادي الكتالوني إلى إخلاء سبيله رغمًا عنه ، بعدما لجأ ملاك النادي الباريسي إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربط اللاعب بالنادي الكتالوني.