بالفيديو .. جماهير برشلونة تسخر من نيمار بعد ” ركلة جزاء ” كافاني

استغلت جماهير نادي برشلونة الإسباني اللقطة الأخيرة للاعب فريقها السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا مع زميله في الفريق ادينسون كافاني للسخرية من النجم البرازيلي، وتذكيره بالمعاملة الخاصة والمميزة التي كان يلقاها في النادي الكاتالوني.

وكان اللاعب الأوروغوياني إيدسون كافاني قد قام بالتقاط الكرة بعد احتساب الحكم لركلة جزاء في الدقيقة الـ20 خلال لقاء باريس سان جيرمان وسانت إتيان، لحساب الدوري الفرنسي، حيث بدا من الواضح اقتراب نيمار منه وإظهاره رغبة بالتسديد لكن الأوروغوياني تجاهله بشكل كامل لتضيع على اللاعب البرازيلي فرصة الاحتفال بالتسجيل بثالث مباراة على التوالي بقميص فريقه الجديد.

واستثمرت جماهير فريق برشلونة تلك اللقطة وذكّرت نيمار بالدعم الذي كان يقدمه له النجم الأرجنتيني ميسي له بإعطائه ركلات الجزاء، حيث علق أحدهم على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي:نيمار أراد تنفيذ الركلة، كافاني لم يسمح له بأخذها، ليس الجميع مثل ميسي ولا يمكنك شراء أخ بالمال يا نيمار”

وكتب مغرد آخر:”لا يمكن لأي أحد أن يكون مثل ميسي”، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وكان أحدهم أكثر توضيحاً لما كتب: “تتذكرون حين ترك ميسي ركلة الجزاء لنيمار كي ينهي صيامه عن التهديف ويستعيد ثقته؟”

واكتفى بعضهم بالسخرية دون الإشارة لميسي على غرار :”هو يستحقها أهلاً بالعالم الحقيقي”. و “قالوا أنهم سيشعلون برج إيفل له و ها هو غير قادر على أخذ ركلة جزاء”. و”نيمار سيتقدم بشكوى ضد كافاني للخليفي”.

يُشار أنّ المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي، على ملعب “بارك دي برانس”، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، بتوقيع كل من كافاني (هدفين) والبرازيلي ثياغو موتا.