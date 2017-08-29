بالفيديو .. راكب دراجة صيني ينجو من الموت تحت عجلات شاحنة مسرعة

أظهر تسجيل مصور يحبس الأنفاس نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نجاة راكب دراجة نارية من الموت المحقق بعدما سحقت شاحنة مسرعة دراجته تحت عجلاتها.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة الشعب الصينية اليومية على موقع تويتر الرجل وهو يقترب من المنعطف، قبل أن يفاجأ بشاحنة كبيرة تتجه نحوه بسرعة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد حاول سائق الدراجة النارية التوقف لتجنب الشاحنة، إلا أن دراجته انزلقت تحت عجلات الشاحنة وتحولت إلى قطع متناثرة، في حين تمكن السائق من النهوض بسلام دون أن يصاب بأي أذى.

يذكر أن الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الماضي في الصين، ولكن من غير الواضح في أي مدينة وقع بالتحديد.