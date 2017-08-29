برشلونة يجهز لصفقة قياسية مع مانشستر يونايتد

وجه نادي #برشلونة الإسباني أنظاره نحو موهبة #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، #ماركوس_راشفورد ، مع تلميح بعض وسائل الإعلام أن الصفقة، في حال تمت، ستكون قياسية على صعيدي النادي وسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، إن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، يرى في راشفورد المهاجم المثالي القادر على خلافة الأوروغوياني لويس سواريز في المستقبل، للمحافظة على القوة الهجومية التي تمتع بها البرسا في السنوات الأخيرة.

ولمع راشفورد، الذي انضم لمانشستر يونايتد في 2016، بشكل كبير منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة تدريب “الشياطين الحمر” في الموسم الماضي، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأصبح أحد الركائز الأساسية في مستقبل الفريق.

ومن جانبها أشارت بعض التقارير البريطانية أن برشلونة يحضر لعرض ضخم قد يصل إلى 200 مليون يورو، لإقناع إدارة مانشستر يونايتد على التخلي عن اللاعب الإنكليزي (19 عاماً)، وذلك قبل أيام قليلة على غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.