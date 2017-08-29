” تجارة و تعاطي ” .. وزارة الداخلية النظامية تكشف عدد قضايا المخدرات التي تم التعامل معها في 2016 و 2017

” تجارة و تعاطي ” .. وزارة الداخلية النظامية تكشف عدد قضايا المخدرات التي تم التعامل معها في 2016 و 2017

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن إحصائيات وزارة الداخلية في سوريا بينت أن عدد قضايا “المخدرات” التي تم ضبطها عام 2016، قد وصلت إلى 2433 قضية، وعدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم 3160 متهما.

وقالت الداخلية إنه تمت مصادرة 267 كغ حشيش مخدر و28 هيرويين و11 كغ كوكائين و180 كغ بذور قنب و500 كغ قنب و65943 حبة دواء نفسي و6157072 حبة كبتاغون مخدر و1 طن مواد أولية لصناعة المخدرات.

وفيما يخص إحصائيات عام 2017 ولغاية النصف الأول من العام تبين أن عدد القضايا وصل إلى 1491 وعدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم 2071 كما تمت مصادرة 144 كغ حشيش و13 كغ هيرويين و700 كغ كوكائين مخدر و20956 حبة دواء نفسي و1678737 حبة كبتاغون.

وبلغ عدد العصابات التي تم إلقاء القبض عليها نتيجة تجارتها بالمخدرات خلال 2013 و2014 ما يقارب 40 عصابة في سورية، بحسب ما نقلت الوكالة.

وزعمت الداخلية أن “عدد متعاطي المخدرات وصل إلى 2000 متعاط، ومعظم المتعاطين في ريف دمشق وحلب وريفها”.

ووصل عدد الحالات المضبوطة في دمشق وريفها إلى 200 حالة، لأفراد كانوا يتاجرون بمادة المخدرات في حين وصل في حلب إلى 250 حالة، مؤكدا أن عدد الحالات في حمص بلغ 100 حالة، وحين بلغ في حماة إلى 70 متاجرا بالمخدرات.

وأشار إلى أن عدد الضبوط المتعلقة بتجارة المخدرات في درعا بلغ ما يقارب 60 ضبطا، وعدد حالات الحالات المضبوطة في اللاذقية وصل إلى 30 حالة، في حين احتلت طرطوس المرتبة الأخيرة بـ10 حالات وسجلت الحسكة ما يقارب 50 حالة.