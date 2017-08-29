تركيا : إصابات بليغة لرضيعة سورية سقطت من شرفة منزل في الطابق الثاني ( فيديو )

أُصيبت طفلة سورية إصابة بليغة إثر سقوطها من شرفة منزل عائلتها (الطابق الثاني) بمدينة قونيا، جنوب غربي تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت مساء الاثنين، في منطقة “بيشهير”، ووفقاً لشهود العيان، فإن الطفلة “رغد الخلف” (عام ونصف)، كانت تلعب في شرفة المنزل، عندما سقطت من الطابق الثاني إلى الأرض.

وسارع سكان البناء المقابل الذين شهدوا الحادثة إلى نقل الطفلة إلى المستشفى الحكومي الأقرب، وهناك قرر الأطباء نقلها إلى مستشفى آخر لوجود خطر على حياتها.

وأظهرت لقطات مصورة انهيار والد ووالدة الطفلة، خلال انتظارهما نتيجة الفحوصات الطبية للطفلة.

وفتحت الشرطة تحقيقات بالحادثة، وما زالت الطفلة ترقد في المستشفى.