تطبيق ” غوغل ألو ” للدردشة أصبح متوفراً عبر متصفح الويب

أعلنت شركة #غوغل أنه يمكن استعمال تطبيق التراسل الفوري” ألو Allo “حالياً في متصفح الويب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن الاستفادة من هذه الوظيفة بكل سهولة من خلال إجراء مسح ضوئي لكود الاستجابة السريعة QR من التطبيق على موقع الويب Allo، وبعد ذلك يمكن استخدام تطبيق التراسل الفوري عبر متصفح الويب.

ولكن تنطوي هذه الوظيفة الجديدة على اثنين من القيود، حيث لا يدعم تطبيق “غوغل ألو” Allo في البداية إلا الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أندرويد، ومن المقرر توافر دعم لأجهزة آبل المزودة بنظام “آي أو إس” لاحقاً، بالإضافة إلى ضرورة استعمال متصفح غوغل كروم.

ومن ضمن مزايا تطبيق التراسل الفوري غوغل Allo الردود، التي يقترحها التطبيق للمستخدم أثناء الدردشة، بالإضافة إلى توفر أداة مساعدة يمكن استعمالها لطرح الاستفسارات والأسئلة، كما يوفر التطبيق أيضاً وضع إخفاء الهوية مع تشفير الرسائل وتحديد تاريخ صلاحية للرسائل ويتم حذفها بعد انقضاء هذا التاريخ. ( DPA )