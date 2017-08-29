جريمة مروعة تهز مدينة تركية .. العثور على امرأة سورية و ابنتها مذبوحتين بطريقة وحشية داخل منزلهما ! ( فيديو )

جريمة مروعة تهز مدينة تركية .. العثور على امرأة سورية و ابنتها مذبوحتين بطريقة وحشية داخل منزلهما ! ( فيديو )

هزت جريمة وحشية مدينة مرسين التركية، الثلاثاء، حيث عثر على امرأة وابنتها مقتولتين داخل منزلهما.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه “عثر ظهر الثلاثاء على جثتي امرأة سورية وابنتها مقطوعتي الرأس في منزلهما بمدينة مرسين، جنوبي تركيا”.

وأفادت الصحيفة، بأن السوري صبري جمعة (46 عاماً – عامل بناء)، غادر عمله في الساعة الثانية ظهراً، وعاد إلى منزله في حي “تشافوشلو” ليجد زوجته عائشة جمعة (44 عاماً)، وابنته (19 عاماً)، مقطوعتي الرأس في غرفة الجلوس.

وقدمت الشرطة وفرق الإسعاف إلى منزل السوري، وأكد المسعفون أن الضحيتين تعرضتا لقرابة 70 طعنة، في مناطق مختلفة من الجسم.

وذكرت وكالة “إخلاص” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن والد الأم الضحية (كفيف)، كان موجوداً في المنزل وقت وقعو الجريمة، إلا أن القاتل لم يقدم على إيذائه.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها في الحادثة، وأوقفت عدة أشخاص بينهم الزوج والابن.