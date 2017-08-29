خسروا آلاف الدولارات .. وزير نظامي يتحدث عن تعرض ” حجاج سوريين ” للنصب على يد ” مكاتب لبنانية “ خسروا آلاف الدولارات .. وزير نظامي يتحدث عن تعرض " حجاج سوريين " للنصب على يد " مكاتب لبنانية "

ادعى وزير السياحة لدى نظام الأسد، بشر يازجي، تعرض “عدد كبير” من المواطنين السوريين الذين أرادوا تأدية فريضة الحج، للنصب بآلاف الدولارات من قبل مكاتب للسياحة في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن يازجي قوله، إن هذه المكاتب التي اتخذت من لبنان مقراً لها، ازداد عددها خلال موسم الحج بعدما انخفض عددها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم ضبط المكاتب التي تعمل داخل البلاد، رغم أن عددها قليل جداً.

وكشف عن ضبط أشخاص كانوا على تواصل مع هذه المكاتب لعبوا دور الوسيط بينها وبين المسافر السوري إلى الحج.

وقال يازجي إن الحكومة اللبنانية لا تعتبر هذه المكاتب على أراضيها أمراً خاطئاً، متوعداً أن الوزارة ستتابع هذا الموضوع باعتبار أن الكثير من السوريين كانوا “ضحايا للنصب بآلاف الدولارات”.

وأشار يازجي إلى إفتاء وزارة الأوقاف الذي حمل السعودية مسؤولية منع السوريين من أداء فريضة الحج، وبالتالي فإن كل من أراد السفر لأداء هذه الشعيرة “معذور”.

وكان نظام الأسد قد شن حملة تضييق على الحجاج الذين حصلوا على تأشيرات لتأدية الفريضة عن طريق لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني السوري في لبنان، ما دفع إدارة اللجنة لتأجيل إدخال الجوازات للقنصلية السعودية، بسبب عجز الكثيرين عن التوجه إلى لبنان، بعد تعرضهم للملاحقة.

وتعهدت لجنة الحج عبر بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، بإعادة كافة المبالغ التي دفعها الحجاج الذين منعهم النظام من المغادرة.