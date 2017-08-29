رئيس ” فيس بوك ” مارك زوكربيرغ يعلن ولادة طفلته الثانية

اعلن رئيس مجلس إدارة “ #فيسبوك ” #مارك_زاكربرغ ولادة ابنته الثانية اوغست عبر شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي هو احد مؤسسيها.

وعلى غرار ما فعل عند ولادة ابنته الاولى ماكسيما نهاية العام 2015، كتب الملياردير البالغ 33 عاما مع زوجته بريسيلا تشان رسالة الى اوغست متمنيا لها “ألا تكبر بسرعة” والتمتع بطفولتها.

وكتب الوالدان إلى طفلتهما في هذه الرسالة المرفقة بصورة لهما يبتسمان مع ابنتهما البكر والمولودة الجديدة “الطفولة مرحلة رائعة وهي تأتي مرة واحدة فلا ينبغي أن تفسديها من خلال القلق المفرط على المستقبل”.

وتابعا يقولان “سنبذل قصارنا جهدنا لجعل العالم افضل مما هو عليه لك ولاطفال جيلك”.

وقد انشأ زاكربرغ وزوجته مؤسسة تعنى بالطفولة تحت اسم “تشان زاكربرغ إنيشياتيف” عند ولادة طفلتهما الاولى. ووعدا يومها انهما سيتبرعان للمؤسسة خلال حياتهما بـ99% من اسهمهما. وكانت قيمة هذه الاسهم في تلك الفترة تصل إلى 45 مليار دولار.

واضاف الزوجان “مع كل التقدم المحرز في مجال العلوم والتكنولوجيا سيعيش جيلك افضل بكثير مما يعيش جيلنا ولدينا امكانية للتحقق من حصول ذلك”.

وقال زاكربرغ قبل فترة قصيرة عبر “فيسبوك” انه سيأخذ عطلة ابوة لمدة شهرين الاول عند الولادة والاخر في كانون الاول/ ديسمبر المقبل. ( AFP )