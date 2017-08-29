سورية تحتفظ بلقبها كـ ” ملكة لجمال العرب ” في أمريكا

أعلنت المنظمة العربية الأميركية أنها قررت تمديد فترة حمل لقب “ملكة جمال العرب” بأمريكا للسورية بيان طالب ليشمل عام 2017.

وكانت بيان طالب قد توجت باللقب لعام 2016 في حفل ضخم أقيم العام الماضي بولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، وبذلك تحمل بيان اللقب لعامي 2016 و2017.

وقال المنتج العالمي المصري الأصل أشرف الجمل، بحسب ما نقلت عنه قناة “العربية”، إن قرار المنظمة بهذا التمديد جاء نظراً لاعتزام المنظمة تنظيم مسابقة هذا العام خلال شهر كانون الأول بديلاً عن شهر أيلول كما هو متبع من قبل، وبذلك لا يصح للفائزة القادمة أن تحمل لقب العام لمدة شهر واحد.

وبذلك تصبح السورية بيان طالب التي تبلغ من العمر 24 عاماً هي أول ملكة تحمل اللقب لعامين متتاليين، وأيضاً تكون بذلك سوريا هي أول دولة حاملة للقب لثلاثة أعوام على التوالي، حيث سبقتها للفوز السورية فابيولا ابراهيم.

وتدرس بيان في كلية الطب بجامعة فلوريدا، وتجيد القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية والإنكليزية والإسبانية، وكانت ولدت بسوريا وعاشت في السعودية ثم انتقلت إلى رومانيا، وأخيراً الولايات المتحدة الأميركية.