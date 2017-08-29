سيدة سورية تنجب 3 توائم إناث في تركيا ( صور )

وضعت سيدة سورية ثلاثة توائم إناث، بمستشفى اسكندرون الحكومي، بمدينة اسكندرون، التابعة لمحافظة هاطاي، جنوبي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابة السورية هبة أرسلان (20 عاماً)، فرحت كثيراً بتوائمها الثلاثة، وأسمتهم أسماء ونور وفاطمة.

بدورها، قالت الطبيبة نيلاي كهرمان، الأخصائية بالأمراض النسائية التي أشرفت على عملية الولادة، إن التوائم الثلاثة بحالة صحية جيدة.

وأضافت: “أجرينا العملية القيصرية لأرسلان وهي في ااسلأسبوع الـ 35 من الحمل، الأطفال بحالة صحيّة جيّدة، وهم الآن تحت رقابتنا الطبية في المشفى داخل جناح حديثي الولادة”.