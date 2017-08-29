شبيه أميركي للممثل التركي ” مهند ” كاد أن يورطه في أزمة كبيرة بسبب ” وضع مخل “

أثارت صورة تداولها مستخدمو الشبكات الاجتماعية في تركيا لشخص يشبه الفنان التركي #كيفانتش_تاتليتوغ المعروف بـ “مهند”، جدلاً واسعاً بسبب الوضعية التي ظهر بها في الصورة.

وظهر شبيه الفنان التركي في الصورة عاري الصدر وبوضعية وصفها البعض بالمخلّة للأخلاق وهو ما أثار التساؤلات بين جمهور الشبكات الاجتماعية حول طبيعة الصورة ومدى مصداقيتها، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وانتشرت الصورة من خلال وسم أطلق على موقع تويتر يحمل اسم الفنان التركي، ليشاركه على الفور العديد من المستخدمين الذين انقسموا بين منتقد للصورة ومشكك في مصداقيتها.

وأجبر انتشار الصورة الشركة التي تدير أعمال الفنان التركي على الخروج ببيان توضيحي أكدت فيه حسبما نشر موقع جيجي الفني التركي أن الصورة لعارض أزياء أميركي يدعى أوستين ليلا وليست لكيفانتش وأن الشبه الكبير بينهما ساهم في انتشارها بشكل سريع.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة على أزمة التصريحات التي عاشها النجم التركي مع نجمة هوليوود الأميركية كيتي هوملز التي قالت أنها لم تسمع باسم الفنان التركي وذلك بعد حديث عن عمل مشترك بينها وبين الأخير.

وحققت أعمال الفنان كيفانتش تاتليتوغ نجاحاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم ولا سيما الدول العربية بعد أن تُرجمت وتمت دبلجتها للغات عدة. وانتهى كيفانتش مؤخراً من تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسله “الجميلة والشجاع” الذي يجمعه للمرة الأولى بالفنانة الشهيرة توبا بيوكستون الشهيرة باسم لميس في العالم العربي.