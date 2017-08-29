صحيفة ألمانية تكشف عن عدد السوريين الذين سيسمح لهم بلم شمل أسرهم عام 2018

29 أغسطس، 2017
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قالت صحيفة ألمانية إن عدد تأشيرات لم شمل الأسر الصادر من ألمانيا آخذ بالارتفاع بشكل كبير.

وأضافت صحيفة “بيلد”، أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه ومنذ كانون الثاني 2015، وحتى نهاية حزيران 2017، تم منح حوالي 230 ألف تأشيرة ضمن إطار لم الشمل.

وبحسب الصحيفة فقد منح حوالي 70 ألفاً تأشيرة في 2015، و100 ألف تأشيرة في 2016، فيما حصل حوالي 60 ألفاً على تأشيرة خلال النصف الأول من 2017.

وأوضحت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن نسبة كبيرة من التأشيرات صدرت للسوريين والعراقيين، حيث حصلوا منذ كانون الثاني 2015 على نحو 102 ألف تصريح لدخول ألمانيا، وصدر لهم 24 ألف تأشيرة خلال 2015، و48 ألفاً في 2016، وحوالي 30 ألفاً خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الفيدرالية تتوقع زيادة حادة في طلبات لم الشمل، وخاصة من قبل السوريين.

وأشارت إلى أنها حصلت على معلومات مفادها أن “قرارات اللجوء في عامي 2015 و 2016 من المتوقع أن تمكن حوالي 267500 سوري من جلب أسرهم إلى ألمانيا”.

وأوضحت أنه في عام 2018 وحده سوف يسمح لـ 390 ألف سوري بجلب عائلاتهم إلى ألمانيا ضمن إطار لم شمل الأسرة.

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رأيان على “صحيفة ألمانية تكشف عن عدد السوريين الذين سيسمح لهم بلم شمل أسرهم عام 2018”

  1. 390 الف سوري هذا يعني بالمتوسط كل شخص سيجلب عالقليل 3 اشخاص والعدد بالكامل سيفوق المليون هذا فقط للذين يحق لهم بلم الشمل بعام 2018 عدا القدامى المتواجدين من قبل والذين حصلو على لم الشمل سابقا

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  2. هو كان حلم السوريين من قبل الثورة بعشرات السنين السفر للخارج، وحقق الله حلمهم ولكن على حساب وطنهم و سمعتهم عالميآ، وهنا سيكون حل المشكلة السورية و هذا ما عناه الزرافة بقوله حصلنا على مجتمع معافى يعني مجتمع موالي له و الذي لا يعجبه بالعامية الله مع دواليبك و راحت عليك، و السوريين فرحانين صاروا بأوربا لمل شمل و أخذوا إقامات بلاستيك وصاروا يتسوقوا بالعرباية.

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