صحيفة كاتالونية تهاجم برشلونة بسبب ماركو أسينسيو

تواصل الصحف الكاتالونية ومن بينها صحيفة “سبورت” إلقاء اللوم على إدارة نادي #برشلونة لتفريطها في صفقة اللاعب الشاب #ماركو_أسينسيو لمصلحة الغريم التقليدي #ريال_مدريد .

وجاء حديث صحيفة “سبورن” عن أسينسيو هذه المرة بعدما نجح اللاعب الشاب في تعويض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقوف، عندما سجل ثنائية ريال مدريد في مرمى ضيفه فالنسيا (2-2) في المرحلة الثانية من بطولة اسبانيا.

وانتقل أسينسيو إلى ريال مدريد قادما من مايوركا الاسباني عام 2015، قبل إعارته لموسم واحد الى اسبانيول.

وكان برشلونة قبل 4 سنوات قريبًا جدًا من التعاقد مع أسينسيو من صفوف مايوركا، حتى أن اللاعب سافر للعاصمة الكاتلونية من أجل البحث عن محل إقامة، لكن مدير النادي الرياضي في ذلك الوقت أندوني زوبيزاريتا رفض تلبية طلبات إدارة مايوركا المتمثلة في دفع مبلغ قريب من 5 ملايين يورو.

وتعثرت المفاوضات بين برشلونة ومايوركا بشأن حسم الصفقة، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، وهو الأمر الذي استغله فلورنتينو بيريز ونجح في التعاقد مع اللاعب الشاب.

ونشرت صحيفة سبورت تقريرا جديدا عن أسينسيو أشارت من خلاله إلى استحالة تغيير وجهة اللاعب إلى برشلونة، إذ أن اللاعب يملك شرطا جزائيا لا يقل عن 350 مليون يورو وعقدًا ممتدا لـ2022.

ولم تكتف الصحيفة الكاتلونية بذلك، بل أكدت أن ريال مدريد دخل في مفاوضات جديدة مع اللاعب من أجل تجديد عقده مجددا والرفع من قيمة راتبه وقيمة شرطه الجزائي لإبعاده بشكل كامل عن أعين الطامعين.

وفي الأيام الأخيرة، تردد اسم أسنسيو كأحد اللاعبين الذين يهتم نادي أرسنال الانكليزي بضمهم قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31 آب/أغسطس، وانه مستعد لدفع 75 مليون جنيه استرليني. الا ان الأداء المتصاعد للشاب الاسباني، والذي بدأت تظهر ملامحه في المراحل الأخيرة للموسم الماضي، قد يجعل من تخلي ريال عنه حاليا أمرا شبه مستحيل.