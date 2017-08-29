عثمان ديمبلي يتحول لنقمة على إدارة برشلونة !

تحول اليوم الأول للفرنسي #عثمان_ديمبيلي داخل #برشلونة سبباً في غضب جماهير “البلوغرانا” التي حضرت تقديم اللاعب الواعد في ملعب كامب نو، والذين بلغ عددهم قرابة 18 ألف مشجع، ضد رئيس النادي الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك بسبب التأخر في عقد الصفقات الجديدة، الأمر الذي وصل للمطالبة باستقالته من منصبه.

وكان إنهاء صفقة ديمبيلي، وهي الأغلى في تاريخ النادي الكاتالوني حتى اللحظة، إذ بلغت 105 ملايين يورو، بالإضافة لـ40 أخرى أخرى كمتغيرات، قد تعطل كثيراً بسبب مشكلات اللاعب مع ناديه السابق، بروسيا دورتموند، وهو الأمر الذي دفع الجماهير التي حضرت إلى كامب نو لمهاجمة بارتوميو.

وهتفت الجماهير من مدرجات الملعب الكاتالوني مطالبة بـ “استقالة بارتوميو” بالإضافة لصافرات الاستهجان ورفع المناديل البيضاء قبل قليل من دخول ديمبيلي إلى أرض الملعب ضمن تقديمه الرسمي امس.

وعلى الرغم من ذلك، حظي اللاعب نفسه بتحية كبيرة من جماهير البرسا، التي تأمل أن يكون ديمبيلي إضافة قوية لخط هجوم برشلونة، الذي تأثر كثيراً برحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف. ( EFE )