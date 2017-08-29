فلسطيني يطلق على مولوده اسم ” بشار الأسد ” .. و يرد على منتقديه : أمنحه اسم أعظم رئيس عربي ! ( صور )

فلسطيني يطلق على مولوده اسم ” بشار الأسد ” .. و يرد على منتقديه : أمنحه اسم أعظم رئيس عربي ! ( صور )

أطلق فلسطيني اسم “بشار الأسد”، على مولوده الجديدة، ونشر صورته عبر صفحته في موقع فيسبوك، مثيراً جدلاً واسعاً.

ونشر “علاء الريماوي”، من رام الله، صورة له ولمولوده على صفحته في موقع فيسبوك، يوم الخميس الماضي (24/8) وعلق عليها بالقول: “الحمد لله من قبل ومن بعد اذ رزقني اليوم وليدي الثاني بشار الاسد راجياً من الله ان يكون كسميه عزيز قومه حامي حماه”.

وفيما بارك له الكثيرون قدوم مولوده الجديد، قال أحد أقربائه له: “مبارك الولد …. ويحفظه … لكن الاسم حبيب انتبه عليه بشار رجل ظالم ومجرم وأخشى على الولد من هذا الاسم”، ووصف معلقون آخرون بشار الأسد بالسفاح المجرم، آسفين لتسمية المولود باسمه.

ورد الوالد الذي لم يكتف بتسميه مولوده “بشار”، بل “بشار الأسد علاء علاء الريماوي”، على أحد التعليقات المنددة بالقول: “امنح ابني اسم اعظم رئيس عربي في تاريخنا المعاصر”.