قتيلان على الأقل و أربعة جرحى بإطلاق نار في نيومكسيكو الأمريكية

قتيلان على الأقل و أربعة جرحى بإطلاق نار في نيومكسيكو الأمريكية

قتل شخصان على الأقل، وجرح 4 آخرون، جرّاء حادث إطلاق نار في ولاية نيومكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته وكالة “AP” الأمريكية، وقع الحادث داخل مكتبه عامة في مدينة كلوفيس الواقعة المتاخمة لحدود ولاية تكساس، ويسكن بها 40 ألف نسمة.

وذكر المصدر أن الحادث أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، فضلا عن إصابة 4 آخرين بجروح تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وبينما لم يقدم المصدر أية معلومات إضافية حول هويات منفذ الهجوم والضحايا، لم تعرف بعد دوافع الهجوم فيما إذا كانت إرهابية أم لا.

تجدر الإشارة أن هناك نحو 300 مليون سلاح (مسدس) في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 321.4 مليون نسمة، وفق إحصاء عام 2015.

ووفق بيانات وزراة العدل الأمريكية عام 2016، قُتل نحو 13 ألفًا و286 شخصًا في البلاد عام 2015 في جرائم لإطلاق النار، بينما تعرض 26 ألف و819 شخصًا للإصابة.

وبحسب أرقام منظمة “أرشيف العنف المسلح” (غير حكومية)، فإن 10 و197 شخصًا لقوا حتفهم في 41 ألفًا و42 حادث إطلاق نار بأمريكا منذ بداية 2017 وحتى 28 أغسطس/ آب الجاري.

وذكرت المنظمة أن هذا الرقم لا يشمل ما يقرب من 22 ألف حالة انتحار شهدتها البلاد خلال المدة ذاتها. (ANADOLU)