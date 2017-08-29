قوات التحالف : مقاتلون تدعمهم تركيا أطلقوا النار علينا قرب منبج .. و أخبرنا أنقرة أن هذا ” ليس مقبولاً “

قوات التحالف : مقاتلون تدعمهم تركيا أطلقوا النار علينا قرب منبج .. و أخبرنا أنقرة أن هذا ” ليس مقبولاً “

قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الكولونيل ريان ديلون يوم الثلاثاء إن قوات التحالف ردت بإطلاق النار بعد أن تعرضت لإطلاق نار متكرر قرب مدينة منبج في شمال سوريا حيث تقوم بدوريات مراقبة قرب مناطق يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم تركيا.

وقال عبر الهاتف “قواتنا تعرضت لإطلاق نار وردت بإطلاق النار ثم تحركت إلى موقع آمن”.

وأضاف أن التحالف طلب من تركيا أن تبلغ المقاتلين الذين تدعمهم بأن إطلاق النار على قوات التحالف “ليس مقبولا”. (REUTERS)