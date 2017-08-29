قيادي في حركة حماس : ” حل الأزمة السورية يساعد في عودة العلاقات مع دمشق .. لكن الوقت لم يحن بعد “

قيادي في حركة حماس : ” حل الأزمة السورية يساعد في عودة العلاقات مع دمشق .. لكن الوقت لم يحن بعد “

قالت قناة “الميادين” التابعة للنظام، الاثنين، إن مسؤول حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لم يستبعد عودة العلاقات بين الحركة والنظام السوري لكن الوقت لم يحن لذلك بعد.

وقال السنوار في لقاء مع عدد من الصحافيين: “إن الحركة تلعب دوراً رائداً في فكفكة الأزمات في المنطقة وتسارع وتيرة حل الأزمة السورية الداخلية يساعد في عودة العلاقات مع النظام السوري لكن الوقت لم يحن بعد”.

ووصف السنوار العلاقة مع طهران بـ”الممتازة جداً”، مشيراً -بحسب المصدر ذاته- إلى أنها “تدعم كتائب القسّام بالمال والسلاح”.

وقال إن “حماس لا تريد الحرب لكنها تستعد لها”، وأكد من جهة أخرى الاستعداد للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في ملف الأسرى بشرط إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط.